Мирные жители продолжают покидать Степанакерт после обстрела столицы непризнанного Карабаха со стороны Азербайджана

Многие женщины и дети уехали ещё в первый день войны, в минувшее воскресенье. Теперь уезжают те, кто оставался до последнего. Хозяин кафе в самом центре Степанакерта везёт своих детей, юношу и девочку лет 14 в пункт, откуда их потом переправят в Ереван. Вчерашние удары по жилым домам стали настоящим потрясением. До этого в городе по несколько раз в день объявлялась воздушная тревога, ракеты, сброшенные с ударных беспилотников, падали не так далеко от границ Степанакерта. Но прошлым вечером несколько домов подверглись ударам, погибли жители. В этих кварталах выбиты стекла, в воздухе висит терпкий запах пыли и гари. Представители минобороны Нагорного Карабаха о ситуации на фронте говорят уклончиво. По их словам, бои идут по всей линии соприкосновения, азербайджанская армия использует тяжёлую артиллерию, Беспилотники и силы спецназа. И продолжаются удары по глубокому тылу, к которому относится и Степанакерт. Вечер обещает быть напряжённым, сообщает корреспондент «Эха Москвы» с места событий.

Между тем сообщается, что бывший президент Армении (2008-2018 гг.) Серж Саргсян в субботу отправился в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР), сообщает офис экс-главы государства.



«Саргсян сегодня отправился в Карабах. В сложнейших ситуациях опыт, личные усилия каждого объединяются для победы, во имя

права на достойную жизнь в собственной родине», — отметили в офисе.



Как сообщалось ранее, в Карабахе также находится второй президент Армении (1998-2008 гг.) Роберт Кочарян.