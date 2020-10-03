В Евросоюзе считают невозможным открыть границы с Россией в ближайшее время

Посол ЕС в Москве Маркус Эдерер надеется, что большая ясность в этом вопросе появится к концу октября.

Пока рано говорить о перспективах открытия границ между ЕС и Россией — заявил журналистам посол Евросоюза в Москве. Отметив растущее число заболевших коронавирусом, причем, как как в России, так и в Европе. При этом Маркус Эдерер выразил надежду, что к концу октября ситуация может измениться.

Посол Евросоюза также напомнил, что пересмотр списка стран, из которых возможен въезд, ЕС проводит раз в две недели. Напомню, что вторая волна коронавируса охватила сейчас большинство стран Европы. Где вновь ужесточаются меры безопасности.

По данным американского университета Джонса Хопкинса с начала пандемии COVID-19 в мире общее число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний достигло 1 млн 27 тыс. человек. А число инфицированных приближается к 35 миллионам. Границы между Россией и странами Евросоюза были закрыты из-за пандемии в марте.