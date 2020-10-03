В Германии обещают ввести санкции в отношении России, если ОЗХО подтвердит, что политик Алексей Навальный был отравлен

В российском МИДе в свою очередь обвиняют Берлин во лжи и отказе сотрудничать.

России от санкций не уйти, убежден министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Он подчеркнул, что в Европе на этот счет есть консенсус — такое серьезное нарушение Международной конвенции по химическому оружию не может остаться без ответа, и он последует вслед за экспертизой в ОЗХО, если она подтвердит результаты немецкой, шведской и французской лабораторий – они ранее заявили о том, что Алексей Навальный был отравлен боевым веществом «Новичок». В российском МИДе, между тем, отметили, что «градус искусственно раздуваемой истерии в контексте ситуации вокруг Навального» не снижается. Там назвали откровенной ложью заявление о том, что Москва не готова к диалогу. Напротив, отказывается сотрудничать Берлин, подчеркивают в министерстве. Там игнорируют все обращения — Генпрокуратура направила уже четыре запроса. Нет ответа и по линии дипломатического взаимодействия. Кроме того, посольству России в Берлине отказали в получении консульского доступа к Навальному. О том, что поводов для отказа нет, ранее говорили в МИДе Германии, подчеркивая при этом, что решение о встречах с дипломатами остается оппозиционером.

В России уголовное дело о покушении на Навального так и не было заведено – власти ссылаются на заявления омских врачей о том, что следов отравляющих веществ найдено не было