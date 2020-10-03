Следователи начали проверку после сообщений о массовой гибели морских животных на Камчатке

Их обнаружили на популярном Халактырском пляже возле Петропавловска-Камчатского. Серфингисты жаловались на плохое самочувствие после катание в бухте, рассказал один из спортсменов Максим Гуров.

Причиной массового выброса мертвых морских животных на популярный Халактырский пляж неподалеку от Петропавловска-Камчатского могло стать химическое загрязнение воды. Об этом по итогам проверки рассказал врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков. Результаты дополнительной проверки будут опубликованы в понедельник.

Об истинных причинах отравления воды в тихом океане на Камчатке остается только догадываться, сказал «Эху Москвы» руководитель Информационного агентства по Рыболовству Александр Савельев. При этом он отметил, что есть вероятность причастности к этому военных. Савельев отметил, что в данной ситуации очевидно, что ущерб экологии нанесен даже больший, чем в Норильске.