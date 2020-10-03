В Нижнем Новгороде второй день идут акции памяти журналистки и главреда интернет-издания «Коза Пресс» Ирины Славиной

Она накануне покончила с собой у здания регионального управления МВД, совершив акт самосожжения.

В основном в центре Нижнего Новгорода проходят одиночные пикеты. Одна из их участниц – дочь погибшей Ирины Славиной Маргарита, сообщает «Новая газета». Она встала с плакатом, на котором написано «Пока моя мама горела заживо, вы молчали». Место для одиночного пикета было выбрано символичное – памятник козе, в честь которой Славина назвала свое интернет-издание «Коза Пресс». Дочь журналистки решили поддержать и другие нижегородцы, вставшие в одиночные пикеты со схожими плакатами, в которых ответственность за смерть Славиной возлагается на государство.

Помимо этого к месту трагедии у здания нижегородского МВД люди продолжают приносить цветы и свечи. При этом утром стихийный мемориал был полностью убран вместе с фотографией погибшей журналистки. Как пишет газета «Коммерсантъ», рядом дежурили полицейские и стоял автозак. Тем не менее, друзья и коллеги Славиной в соцсетях активно предлагают принести новые цветы и свечи.

Накануне же несколько десятков жителей Нижнего Новгорода провели стихийное шествие памяти журналистки, держа в руках мобильные телефоны с включенными фонарями. Полиция в происходящее не вмешивалась.

Совет по правам человека обратился к генеральному прокурору с просьбой обеспечить на федеральном уровне расследование самоубийства журналистки Ирины Славиной. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Совета по правам человека Александр Верховский.

«Поскольку случай экстраординарный, расследование совершенно необходимо, кроме того заявление с которым сразу выступил местный следственный комитет можно назвать по меньшей мере бестактным и скорей всего означает, что они расследовать ничего не собираются. Даже если им прикажут, расследование в таком случае будет формальным. Поэтому две комиссии Совета по правам человека обращаются к Генпрокурору, чтобы он обеспечил проведение расследования на федеральном уровне», — сказал он.

А.Верховский подчеркнул, что Следственный комитет Нижнего Новгорода не может заниматься расследованием данного дела, так как именно он инициировал обыски, после которых Ирина Славина покончила с собой. По мнению правозащитника, силовики систематически остаются безнаказанными за вопиющее превышение полномочий по отношению к политическим активистам.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов направил в Генпрокуратуру обращение с просьбой о возбуждении уголовного дела по статье о доведении до самоубийства журналистки Ирины Славиной. Как пояснил в нашем эфире Алексей Венедиктов, очевидным является факт систематической травли Славиной. Венедиктов напомнил, что последним сообщением Ирины Славиной был текст, в котором говорилось, что винить в ее смерти надо только Российскую Федерацию. По словам нашего главного редактора, генеральный прокурор, как представитель РФ, должен либо подтвердить этот факт. Либо опровергнуть.

Похороны Ирины Славиной, по данным интернет-издания «Нижний Новгород онлайн», состоятся не раньше вторника.