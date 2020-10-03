СПЧ обратился к Генпрокурору с просьбой обеспечить на федеральном уровне расследование самоубийства Славиной

Совет по правам человека обратился к генеральному прокурору с просьбой обеспечить на федеральном уровне расследование самоубийства журналистки Ирины Славиной. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Совета по правам человека Александр Верховский.

«Поскольку случай экстраординарный, расследование совершенно необходимо, кроме того заявление с которым сразу выступил местный следственный комитет можно назвать по меньшей мере бестактным и скорей всего означает, что они расследовать ничего не собираются. Даже если им прикажут, расследование в таком случае будет формальным. Поэтому две комиссии Совета по правам человека обращаются к Генпрокурору, чтобы он обеспечил проведение расследования на федеральном уровне», — сказал он.

А.Верховский подчеркнул, что Следственный комитет Нижнего Новгорода не может заниматься расследованием данного дела, так как именно он инициировал обыски, после которых Ирина Славина покончила с собой. По мнению правозащитника, силовики систематически остаются безнаказанными за вопиющее превышение полномочий по отношению к политическим активистам.

«Такое общее впечатление, что если речь заходит об оппозиционных активистах, то правоохранительные органы начинают себя вести так, как будто перед ними организованная преступность. И иначе как ворваться и всех лицом в пол они просто не понимают, как еще можно действовать, и им это всегда сходит с рук. С этим надо заканчивать», — заключил он Накануне главный редактор нижегородского издания «Koza.Press» Ирина Славина совершила самосожжение у здания МВД. Самоубийству предшествовала череда преследований, административных штрафов и обыск у журналистки.

Ранее Независимый союз журналистов потребовал возбуждения уголовного дела по статье «доведение до самоубийства». С аналогичной просьбой обратился к Генпрокурору Игорю Краснову главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.