В Белоруссии родственники мужчины, который был доставлен в реанимацию из изолятора в Минске, сообщили о его смерти

Как передает польский телеканала «Белсат», медики диагностировали у 41-летнего Дениса Кузнецова переломы костей черепа, открытую черепно-мозговую травму третьей степени, гематомы, переломы ребер и ушиб легкого. До последнего момента он был без сознания, подключенный к аппарату ИВЛ. В реанимацию его привезли 29 сентября из изолятора на улице Окрестина, где содержатся задержанные во время протестов.
2020-10-03T17:35:49+03:00
2020-10-03T17:35:49+03:00
https://echo.msk.ru/news/2719419-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:35, 03 октября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Слова Мясникова — глубочайшее оскорбление врачебного сообщества Министр здравоохранения Михаил Мурашко, вступая в новую должность, отметил именно пациенториентированность в качестве приоритета российского здравоохранения — это ее, наверное, имеет в виду Мясников, считая, что у какого-либо врача поднимется рука убить беззащитного человека, лежащего на ИВЛ?..