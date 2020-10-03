В Белоруссии родственники мужчины, который был доставлен в реанимацию из изолятора в Минске, сообщили о его смерти

Как передает польский телеканала «Белсат», медики диагностировали у 41-летнего Дениса Кузнецова переломы костей черепа, открытую черепно-мозговую травму третьей степени, гематомы, переломы ребер и ушиб легкого. До последнего момента он был без сознания, подключенный к аппарату ИВЛ. В реанимацию его привезли 29 сентября из изолятора на улице Окрестина, где содержатся задержанные во время протестов.