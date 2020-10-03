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17:35, 03 октября 2020

Премьер-министр Армении Никола Пашинян обвинил Турцию и Азербайджан в продолжении геноцида армян

В обращении к народу он заявил, что ни в одной из зон конфликта в XXI веке не было таких масштабов, применяются сотни танков и БМП, тысячи снарядов и ракет, десятки самолетов, сотни беспилотников, сотни тысяч пехоты, передает «Интерфакс». Пашинян подчеркнул, что боевыми действиями в Нагорном Карабахе руководят около 150 высокопоставленных турецких военных. Власти Азербайджана ранее заявили, что проводят боевую операцию, чтобы вернуть контроль над своей территорией.



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