В центре Нижнего Новгорода проходят пикеты из-за самосожжения журналистки Ирины Славиной

С плакатом вышла на улицу и дочь погибшей, передает «Новая газета». На нем написано «Пока моя мама горела заживо, вы молчали». Тем временем, комиссия Совета по правам человека по развитию гражданского общества потребовала проверить действия силовиков из-за самосожжения Ирины Славиной. По мнению членов совета, проверку следует провести по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Доведение до самоубийства. Накануне главный редактор независимого издания Koza. Press Ирина Славина совершила акт самосожжения около здания МВД в Нижнем Новгороде.