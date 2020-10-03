В Мадриде вступили в силу ограничения на въезд и выезд из-за угрозы распространения коронавируса

Ранее правительство региона обратилось в суд с требованием отменить принятые меры. Испанский премьер Педро Санчес, в свою очередь, сказал, что все принятые меры обоснованные. Ограничительные меры продолжают усиливать и другие страны Европы. Так, в понедельник власти Парижа примут решение о том, стоит ли вводить карантин.
2020-10-03T17:06:45+03:00
2020-10-03T17:06:45+03:00
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17:06, 03 октября 2020
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