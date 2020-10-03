В Москве прошли похороны бывшего лидера неонацисткого движения Максима Марцинкевича, известного как Тесак

По официальной версии, он покончил с собой в тюрьме. Пришедший на похороны отставкой полковник ГРУ Владимир Квачков выразил уверенность, что это было убийство. По оценке журналиста и правозащитницы Евы Меркачевой, на похороны пришли около 4,5 тысяч человек.