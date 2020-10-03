В Москве прошли похороны бывшего лидера неонацисткого движения Максима Марцинкевича, известного как Тесак

По официальной версии, он покончил с собой в тюрьме. Пришедший на похороны отставкой полковник ГРУ Владимир Квачков выразил уверенность, что это было убийство. По оценке журналиста и правозащитницы Евы Меркачевой, на похороны пришли около 4,5 тысяч человек.
2020-10-03T17:05:56+03:00
2020-10-03T17:05:56+03:00
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17:05, 03 октября 2020
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Слова Мясникова — глубочайшее оскорбление врачебного сообщества Министр здравоохранения Михаил Мурашко, вступая в новую должность, отметил именно пациенториентированность в качестве приоритета российского здравоохранения — это ее, наверное, имеет в виду Мясников, считая, что у какого-либо врача поднимется рука убить беззащитного человека, лежащего на ИВЛ?..