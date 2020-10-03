Официальные ведомства начали проверки из-за катастрофы на Камчатке, где произошел массовый выброс мертвых морских животных. Местные жители подозревают, что к загрязнению имеют отношение военные – в то же время в государственных агентствах появилась версия о танкере.

Минприроды заявила о создании специальной рабочей группы и проведении экспертизы воды, пробы взяли специалисты Росприроднадзора, Следственный комитет начал проверку – проблемой загрязнения в районе Халактырского пляжа и гибели сотни тысяч морских животных озаботились на высоком уровне. Одновременно с этим пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края в своих соцсетях пишет, что Халактырский пляж «совершенно чистый». «Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный». В региональном ведомстве добавили, что утром инспекторы природного парка «Налычево» изучили прибрежную зону и не обнаружили ничего аномального.

Отмечу, что официальных версий по поводу причин отравления воды власти пока не озвучивали, но в агентстве ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Дальневосточного региона сообщили, что отравление воды вызвано течью содержащих фенол нефтепродуктов из коммерческого танкера, которая была устранена. В соцсетях уже предположили, что предлагая эту версию, власти хотят снять с себя ответственность. Местные жители и некоторые эксперты полагают, что к катастрофе могут быть причастны военные и полигон ядохимикатов, находящийся недалеко от места загрязнения.

Напомним, что внимание общественности на загрязнение обратили внимание серферы, которые начали замечать изменения еще несколько недель назад. Вице-премьер Юрий Трутнев поручил разобраться в причинах происходящего