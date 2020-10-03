Комиссия СПЧ потребовала проверить действия силовиков из-за самосожжения Ирины Славиной

Комиссия Совета по правам человека по развитию гражданского общества потребовала проверить действия силовиков из-за самосожжения Ирины Славиной. По мнению членов совета, проверку следует провести по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Доведение до самоубийства». В заявлении комиссии говорится, что журналистка Ирина Славина систематически подвергалась преследованиям со стороны местных силовых органов. В документе говорится, что огромные штрафы поставили ее семью на гран нищеты, а во время обыска в четверг были изъяты все средства для профессиональной деятельности, передает «Новая газета». Накануне главный редактор независимого издания Koza. Press Ирина Славина совершила акт самосожжения около здания МВД в Нижнем Новгороде. В центре города сейчас проходят пикеты, в акции участвует дочь Славиной. Она вышла с плакатом, на котором написано «Пока моя мама горела заживо, вы молчали».