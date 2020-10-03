В Кунцевском районе собираются вырубить сквер для строительства платного дублера Кутузовского проспекта – депутат

В Кунцевском районе собираются вырубить сквер для строительства платного дублера Кутузовского проспекта. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Московской городской думы Сергей Митрохин.

«Я сейчас нахожусь на улице Ивана Франко, где на этой неделе работы по огораживанию огромного сквера с целью его уничтожения и строительства дублера Кутузовского проспекта. У подрядчиков отсутствуют разрешительные документы, в частности нет ордера ОАТИ, в нарушение закона установлен информационный щит, творится беспредел, сюда пришло около 300 жителей Кунцево и других районов Москвы, для того чтобы выразить протест в связи с чудовищным экоцидным проектом уничтожения сквера, для того чтобы проложить платную частную трассу.

С.Митрохин добавил, что одного из активистов, который забрался на экскаватор, чтобы снять мероприятие, столкнули так, что он упал и не мог больше самостоятельно двигаться, судя по всему, у него травма.

«Сейчас приехала полиция, она оцепила экскаватор и проводит следственные действия. Оператор экскаватора Дмитрий Ермаков признался в том, что столкнул активиста Фокина со своего экскаватора и сделал это намеренно, поскольку был возмущен тем, что Фокин залез на экскаватор», — заключил он.