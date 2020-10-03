Бывший президент Украины Петр Порошенко госпитализирован с коронавирусом, сообщила его супруга

Марина Порошенко отметила, что заболела и их дочь. В видео на странице в Фейсбуке партии Порошенко «Европейская солидарность», бывшая первая леди раскритиковала ситуацию в больницах. По ее словам, там не хватает коек для больных короновирусом, кислородных концентраторов, реанимационного оборудования.