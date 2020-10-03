Бывший президент Украины Петр Порошенко госпитализирован с коронавирусом, сообщила его супруга

Марина Порошенко отметила, что заболела и их дочь. В видео на странице в Фейсбуке партии Порошенко «Европейская солидарность», бывшая первая леди раскритиковала ситуацию в больницах. По ее словам, там не хватает коек для больных короновирусом, кислородных концентраторов, реанимационного оборудования.
2020-10-03T16:33:52+03:00
2020-10-03T16:33:52+03:00
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16:33, 03 октября 2020
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Слова Мясникова — глубочайшее оскорбление врачебного сообщества Министр здравоохранения Михаил Мурашко, вступая в новую должность, отметил именно пациенториентированность в качестве приоритета российского здравоохранения — это ее, наверное, имеет в виду Мясников, считая, что у какого-либо врача поднимется рука убить беззащитного человека, лежащего на ИВЛ?..