Источник «Интерфакса» утверждает, что Азербайджан сосредоточил военную технику вдоль всей границы

Источник «Интерфакса» в правительстве Армении утверждает, что Азербайджан сосредоточил военную технику вдоль всей границы. Там же замечены и скопления наемников из Турции, Пакистана, Сирии и Ливии, передает агентство. В Баку использование в вооруженном конфликте граждан других стран отрицают. Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией продолжаются почти неделю в Нагорном Карабахе.