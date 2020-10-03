Источник «Интерфакса» утверждает, что Азербайджан сосредоточил военную технику вдоль всей границы

Источник «Интерфакса» в правительстве Армении утверждает, что Азербайджан сосредоточил военную технику вдоль всей границы. Там же замечены и скопления наемников из Турции, Пакистана, Сирии и Ливии, передает агентство. В Баку использование в вооруженном конфликте граждан других стран отрицают. Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией продолжаются почти неделю в Нагорном Карабахе.
2020-10-03T16:33:29+03:00
2020-10-03T16:33:29+03:00
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16:33, 03 октября 2020
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