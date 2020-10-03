Российским дипломатам в Германии отказали в консульском доступе к Алексею Навальному

Это сообщается на сайте министерства иностранных дел России. В ведомстве отметили, что не получила отклика и предложение Госдумы ввести совместный парламентский контроль за расследованием инцидента с Алексеем Навальным. В МИДе добавили, что Генпрокуратура России подготовила для Германии четвертый запрос, чтобы получить данные токсикологической экспертизы. Тем временем, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что если Организация по запрещению химического оружия подтвердит отравление политика Алексея Навального боевым ядом «Новичок», то воздержаться от санкций против России будет невозможно.