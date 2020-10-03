Русская православная церковь напомнила, что против пребывания тела Владимира Ленина на Красной площади

После перезахоронения, Мавзолей следует перепрофилировать, сказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. В то же время Иларион выступает за острожные действия в этом вопросе, чтобы не спровоцировать гражданское противостояние.
2020-10-03T16:05:04+03:00
2020-10-03T16:05:04+03:00
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16:05, 03 октября 2020
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Слова Мясникова — глубочайшее оскорбление врачебного сообщества Министр здравоохранения Михаил Мурашко, вступая в новую должность, отметил именно пациенториентированность в качестве приоритета российского здравоохранения — это ее, наверное, имеет в виду Мясников, считая, что у какого-либо врача поднимется рука убить беззащитного человека, лежащего на ИВЛ?..