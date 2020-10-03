В российском МИДе сообщили, что консулам отказали в доступе к политику Алексею Навальному

Он продолжает процесс восстановления в Берлине.

Власти ФРГ отказываются отвечать на вопросы дипломатов по ситуации с Навальным, утверждают во внешнеполитическом ведомстве. Там также настаивают, что в Германии искусственно раздувается истерия вокруг оппозиционера, а также игнорируются предложения по взаимодействию. При этом отравление политика, о котором говорят врачи, в МИДе назвали «так называемым». Между тем причины, по которым консулам отказали в доступе к Навальному, не уточняются.

В Германии эти действия пока не комментируют. Ранее при этом в МИДе страны говорили, что не видят причин для отказа в консульском доступе, но отмечали, что решение останется за Навальным. В свою очередь, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас вновь не исключил введение санкций против России. По его словам, ограничения будут применены, если выводы нескольких лабораторий об отравлении Навального подтвердит Организация по запрещению химического оружия. Министр подчеркнул, что ограничения будут «адресными» и «соразмерными».

Схожее заявление в интервью агентству «Интерфакс» сделал посол ЕС в Москве Маркус Эдерер. По его словам, решение о санкциях будет принято в зависимости от выводов ОЗХО и реакции Москвы.

Немецкие токсикологи ранее пришли к выводу, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», эти выводы подтвердили лаборатории во Франции и Швеции. В Москве не только отрицают свою причастность к этому, но и сам факт отравления политика.