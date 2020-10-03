Коммерческий танкер мог стать виновником экологической катастрофы на Камчатке, передает агентство ТАСС

Его источник в экстренных службах предположил, что судно проходило мимо пляжа, утечка на его борту в итоге могла быть устранена. Однако все это привело к разливу нефтепродуктов. В свою очередь руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев сказал «Эху Москвы», что масштабы катастрофы исключают вероятность простого разлива нефтепродуктов. Он сравнил случившееся с аварией в Норильске в конце мая. О массовой гибели морских животных на пляже под Петропавловском-Камчатским на днях стали рассказывать местные жители. Они же выкладывали видео. Военные тем временем отрицают причастность Тихоокеанского флота или учений на полигонах к ЧП.
2020-10-03T16:02:58+03:00
2020-10-03T16:02:58+03:00
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16:02, 03 октября 2020
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