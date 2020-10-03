В Нижнем Новгороде неизвестные убрали цветы, которые принесли жители на место гибели журналистки Ирины Славиной

В Нижнем Новгороде неизвестные убрали цветы, которые принесли местные жители на место гибели журналистки Ирины Славиной. Об этом сообщает интернет издание Znak.com.

Неизвестные В Нижнем Новгороде расчищают стихийный мемориал памяти Ирины Славиной сообщил в Twitter местный блогер Артем Гиндинсон.

По его информации, ночью были полностью убраны все цветы со скамейки у здания МВД, где Славина устроила акт самосожжения. Утром там вновь появились цветы. Отмечается, что вокруг стихийного мемориала дежурят представители силовых структур.

Ирина Славина вчера подожгла себя около здания нижегородского МВД и скончалась на месте. «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию», — написала Славина на своей странице в Facebook. Накануне у нее прошел обыск с изъятием личных вещей и компьютерной техники.

Силовики пришли к ней в рамках уголовного дела Михаила Иосилевича, которого подозревают в сотрудничестве с нежелательной организацией из-за работы Славиной с «Открытой Россией».

По предварительным данным, похороны Ирины Славиной состоятся не раньше вторника. Пока идут следственные мероприятия.