Завтра в Москве установят три мемориальных знака «Последнего адреса» на домах, в которых жили жертвы Большого террора

Завтра в Москве установят три мемориальных знака «Последнего адреса» на домах, в которых жили расстрелянные в годы Большого террора. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор и менеджер гражданского проекта «Последний адрес» Сергей Пархоменко.

«В воскресенье 4 октября будет три установки в Москве. В два часа дня будет Большой Казенный переулок около Покровки, там жил инженер Евстафий Станиславович Дзядко, начальник ремонтных мастерских девизий противовоздушной обороны Москвы. Его в 1933 году арестовали, отправили на Соловки, а в 1937 году расстреляли. Место его расстрела и захоронения неизвестны. В 15 часов будет установка на Арбате на углу с Афанасьевским переулком дом 15. Здесь жил Семен Михайлович Фрунзе, ректор Института физической культуры. В четыре часа Большой Козихинский переулок, дом 15, недалеко от Патриарших прудов. Здесь жил Натан Маркович Карч, расстрелянный 1937 году по обвинению в участии в антисоветской вредительской террористической организации. Все трое реабилитированы, во всех трех случаях обвинения были признаны выдуманными, фальсифицированными, показания выбитыми под пыткой», — сказал он.

С.Пархоменко подчеркнул, что все церемонии проекта «Последний адрес» открытые, на них ждут москвичей.