В Сочи задержан помощник президента Абхазии по международным связям Ахра Авидзба

Его обвиняют в нарушении режима пересечения российско-абхазской границы. Агентство «Интерфакс» передает, что чиновник добровольно явился в следственные органы России. Сам инцидент, из-за которого у него возникли проблемы с законом, произошел в начале августа на российско-абхазской границе. Автомобиль помощника президента Абхазии протаранил ворота на границе. Сам Авидзба утверждал, что его не пропускали на границе из-за долгов по налогам и коммунальным платежам.