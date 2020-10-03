В Сочи задержан помощник президента Абхазии по международным связям Ахра Авидзба

Его обвиняют в нарушении режима пересечения российско-абхазской границы. Агентство «Интерфакс» передает, что чиновник добровольно явился в следственные органы России. Сам инцидент, из-за которого у него возникли проблемы с законом, произошел в начале августа на российско-абхазской границе. Автомобиль помощника президента Абхазии протаранил ворота на границе. Сам Авидзба утверждал, что его не пропускали на границе из-за долгов по налогам и коммунальным платежам.
2020-10-03T15:34:38+03:00
2020-10-03T15:34:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 03 октября 2020
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