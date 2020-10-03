Власти Мексики привлекли армию, чтобы не пустить мигрантов в США

Примерно 3 тысячи выходцев из Гондураса пытаются перейти границу. В Мехико говорят, что эта акция может быть приурочена к президентским выборам в США. В последние годы тысячи мигрантов из Центральной Америки пытаются через Мексику попасть в Соединенные штаты. В свою очередь Вашингтон грозит закрыть границу, если мексиканские власти не остановят нелегальную миграцию.

