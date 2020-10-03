Министерство иностранных дел Германии отказал посольству России в Берлине в консульском доступе к Навальному

Об этом сегодня сказали в российском посольстве в Берлине. В ведомстве добавили, что нет ответов на задаваемые с российской стороны вопросы по линии политического диалога, а также по дипломатическим каналам. В Москве также сказали, что отправили четвертый запрос в Берлин по ситуации с Навальным.