Министерство иностранных дел Германии отказал посольству России в Берлине в консульском доступе к Навальному

Об этом сегодня сказали в российском посольстве в Берлине. В ведомстве добавили, что нет ответов на задаваемые с российской стороны вопросы по линии политического диалога, а также по дипломатическим каналам. В Москве также сказали, что отправили четвертый запрос в Берлин по ситуации с Навальным.
2020-10-03T15:33:55+03:00
2020-10-03T15:33:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2719363-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:33, 03 октября 2020
Загрузка комментариев...