Причиной загрязнения воды у Халактырского пляжа на Камчатке могла стать течь в танкере

Как сказал источник агентства ТАСС в экстренных службах Дальневосточного региона, что именно за судно могло оказаться виновником экологической катастрофы, пока не установлено. По предварительным данным, мимо пляжа проходил коммерческое судно. О массовой гибели морских животных на Камчатке местные жители стали рассказывать на днях. Кроме того, отдыхавшие на пляже пожаловались на проблемы со здоровьем, после того, как контактировали с водой. Военные причастность флота к ЧП отрицают.
2020-10-03T15:33:35+03:00
2020-10-03T15:33:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 03 октября 2020
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