Причиной загрязнения воды у Халактырского пляжа на Камчатке могла стать течь в танкере

Как сказал источник агентства ТАСС в экстренных службах Дальневосточного региона, что именно за судно могло оказаться виновником экологической катастрофы, пока не установлено. По предварительным данным, мимо пляжа проходил коммерческое судно. О массовой гибели морских животных на Камчатке местные жители стали рассказывать на днях. Кроме того, отдыхавшие на пляже пожаловались на проблемы со здоровьем, после того, как контактировали с водой. Военные причастность флота к ЧП отрицают.