Znak.com: Неизвестные в Нижнем Новгороде убрали цветы с места гибели журналиста Ирины Славиной

Накануне люди пришли к месту трагедии у здания регионального управления МВД, пишет интернет-издание Znak.com. Несмотря на зачистку стихийного мемориала, очевидцы говорят, что утром там вновь появились цветы. Рядом дежурят представители силовых структур. Славина покончила с собой на фоне давления, которому подвергалась она и ее издание Koza.press со стороны властей. За день до трагедии в ее квартире прошел обыск.
2020-10-03T15:33:21+03:00
2020-10-03T15:33:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 03 октября 2020
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