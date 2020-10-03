Znak.com: Неизвестные в Нижнем Новгороде убрали цветы с места гибели журналиста Ирины Славиной

Накануне люди пришли к месту трагедии у здания регионального управления МВД, пишет интернет-издание Znak.com. Несмотря на зачистку стихийного мемориала, очевидцы говорят, что утром там вновь появились цветы. Рядом дежурят представители силовых структур. Славина покончила с собой на фоне давления, которому подвергалась она и ее издание Koza.press со стороны властей. За день до трагедии в ее квартире прошел обыск.