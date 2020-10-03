«Медуза»: Вопрос о закрытии в Москве торговых центров и кинотеатров обсуждают российские власти

Вопрос о закрытии в Москве торговых центров и кинотеатров, как утверждает интернет-издание «Медуза», обсуждают российские власти. Речь также идет и введении запрета на крупные массовые мероприятия в связи со всплеском заражений коронавирусом, рассказали источники близкие к московскому оперативному штабу и к правительству России. Окончательное решение, говорят собеседники «Медузы», должны принять после того, как закончатся продленные каникулы в школах.

В свою очередь глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заверил накануне, что мэрия не рассматривает вопрос о введении ограничений для торговой сферы. Немерюк отметил, что на сегодняшний день речь идет только о возвращении на самоизоляцию людей старше 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

