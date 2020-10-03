В Томске суд отправил в СИЗО ученого Александра Луканина, задержанного, как сообщалось, по делу о госизмене

Его подозревают в передаче технологий Китаю.

Рассмотрение ходатайства об аресте 64-летнего Луканина проходило в обстановке секретности – заседание состоялось еще в минувшую среду, но известно о нем стало лишь сейчас, и то – от знакомого с ситуацией источника агентства ТАСС. Защита ученого в суде во время назначения меры пресечения не присутствовала, об этом адвокат физика Дмитрий Мальцын рассказал «Новой газете» — о заседании он узнал позже по своим каналам. Более того, на сайте суда нет ничего о деле Луканина, информации о нем нет ни в следственных изоляторах Томска, ни в Москве. Близкие ученого до сих пор не знают, где он находится. По данным источника ТАСС, физика этапировали в столицу.



Собеседник агентства в правоохранительных органах утверждает, что дело касается передачи Китаю секретных российских разработок, «связанных с альтернативными источниками питания». Но его подробности неизвестны -такие дела засекречены. Адвокаты Луканина, задержанного еще во вторник, до сих пор не знают суть предъявленных ему обвинений.

В последние годы похожих дел в отношении ученых становится все больше. Правозащитники отмечают, что из-за специфики статьи суть обвинений, как правило, в подобных разбирательствах остается не ясна.