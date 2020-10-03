Похороны нижегородского журналиста Ирины Славиной состоятся не раньше вторника

Пока идут следственные мероприятия в связи с ее самоубийством, пишет интернет-издание «Нижний Новгород онлайн». Главный редактор издания Koza.press покончила с собой у здания регионального управления МВД накануне. До этого Славина рассказывала о давлении властей. Обстоятельства самоубийства журналиста Ирины Славиной будут исследованы правоохранительными органами. Об этом, по сведениям «Нижний Новгород онлайн», написал в инстаграмме, отвечая на вопрос одного из пользователей, глава региона Глеб Никитин.

Сейчас важно понять, кто стоял за бесконечными обысками и травлей Ирины Славиной, сказал «Эху Москвы» руководитель Комитета против пыток Игорь Каляпин. Каляпин добавил, что как только станут известны имена причастных, их обязательно стоит опубликовать в Интернете.