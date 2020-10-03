Инфоагенство по рыболовству: Причиной гибели морских животных у берегов Камчтаки могли стать действия военных

Причиной гибели множества морских животных у берегов Камчтаки могли стать действия военных. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель информационного агенства по рыболовству Александр Савельев.

«Поскольку уже несколько дней ни власти, ни специальные органы не сообщают о причинах, мы можем с известной долей вероятности говорить о том, что причина кроется в военной области. Если это разлив нефтепродуктов с судна, то катастрофы такого масштаба это бы не произвело. Побережье завалено рыбой и другими водными биоресурсами, дайверы сообщают и выкладывают в сети снимки подводной части акватория, которая выжжена фенолом. Нужно принимать серьезные экстренные меры по ликвидации. Океан не справляется с этим выбросом», — сказал он.

А.Савельев сравнил произошедшее с разливом топлива в Норильске 29 мая 2020 года.

«По удару, который нанесли водным биоресурсам, это можно сопоставить с тем, что случилось в Норильске. Тогда Росрыболовство насчитало ущерб в 40 миллиардов рублей. Здесь ущерб очевидно гораздо больше, эта акватория рыбохозяйственная», — заключил он.

Ранее специалисты гидрометслужбы выявили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа. В социальных сетях появились записи с кадрами множества выброшенных на берег морских животных. «Гринпис» просит провести расследование по факту загрязнения акватории на Камчатке.