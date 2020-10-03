Евросоюз определится с новыми санкциями против России после того, как получит данные из ОЗХО

Речь идет о проверке проб Алексея Навального. Также в Брюсселе будут следить за реакцией российских властей, сказал агентству «Интерфакс» посол ЕС в Москве Маркус Эдерер. Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас пояснил, что речь о санкциях пойдет только в случае, если эксперты ОЗХО подтвердит выводы по этому делу, сделанные, в том числе, немецкими специалистами. Речь идет о данных, что против одного из ведущих российских оппозиционеров применили яд семейства «Новичок». В Москве тем временем сегодня сказали, что Берлин отказал сотрудникам дипмиссии в консульском доступе к Навальному.