Министерство образования и науки пока не рассматривает вопрос об общем переводе вузов на удаленный режим

Университеты действуют в соответствии с теми рекомендациями, которые были изданы ранее, сказали агентству «Интерфакс» в ведомстве. Принимать решения о переводе на дистанционный формат обучения учебные заведения могут в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе и в стране в целом. Тем временем, как отмечает агентство, ряд московских вузов уже принял решение с 5 октября частично перевести занятия на удаленку.
2020-10-03T14:34:16+03:00
2020-10-03T14:34:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:34, 03 октября 2020
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