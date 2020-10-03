Министерство образования и науки пока не рассматривает вопрос об общем переводе вузов на удаленный режим

Университеты действуют в соответствии с теми рекомендациями, которые были изданы ранее, сказали агентству «Интерфакс» в ведомстве. Принимать решения о переводе на дистанционный формат обучения учебные заведения могут в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе и в стране в целом. Тем временем, как отмечает агентство, ряд московских вузов уже принял решение с 5 октября частично перевести занятия на удаленку.