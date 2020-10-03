«Медуза»: Российские власти обсуждают вопрос закрытия в Москве торговых центров и кинотеатров

Российские власти, как утверждает интернет-издание «Медуза», обсуждают вопрос закрытия в Москве торговых центров и кинотеатров. А также введение запрета на крупные массовые мероприятия в связи со всплеском заражений коронавирусом. Об этом рассказали источники близкие к московскому оперативному штабу и к правительству России. Окончательное решение, говорят собеседники «Медузы», должны принять после того, как закончатся продленные каникулы в школах. Ужесточения ограничений удастся избежать, если статистика по новым заражениям пойдет на спад или, как минимум, стабилизируется. Кроме того, два источника, близких к оперативному штабу Москвы, утверждают, что мэрия допускает блокировку социальных карт пенсионеров, ради ограничить их передвижения по городу. По словам одного из источников, в мэрии отследили передвижение пенсионеров по транспортным картам и выявили, что рекомендациям Сергея Собянина в среднем последовали только 14% из них.