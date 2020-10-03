Томский суд арестовал по делу о госизмене 64-летнего ученого Александра Луканина

По неподтвержденным данным, его обвиняют в передачи Китаю секретных российских разработок, которые связаны с альтернативными источниками питания, передает агентство ТАСС. В то же время, сообщается, что информации об арестованном «нет ни в областном следственном изоляторе, ни в Москве». Адвокат ученого Дмитрий Мыльцын рассказал «Новой газете», что вопрос о мере пресечения рассматривали в отсутствии защитника ученого. Близкие физика, как пишет интернет-издание «Медиазона», до сих пор не знают, где он находится.
2020-10-03T14:33:07+03:00
2020-10-03T14:33:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 03 октября 2020
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