Обстоятельства самоубийства журналиста Ирины Славиной будут исследованы правоохранительными органами

Об этом, по сведениям интернет-издания «Нижний Новгород онлайн», написал в инстаграмме, отвечая на вопрос одного из пользователей, глава региона Глеб Никитин. Между тем, по предварительным данным, похороны Ирины Славиной состоятся не раньше вторника. Пока идут следственные мероприятия, добавляет «Нижний Новгород онлайн». Главный редактор издания Koza.press покончила с собой у здания регионального управления МВД накануне. До этого Славина рассказывала о давлении властей.