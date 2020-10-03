Руководитель Комитета против пыток: Необходимо понять, кто стоял за травлей журналистки Славиной

Необходимо понять, кто стоял за травлей и преследованиями главного редактора интернет-издания «Koza.Press» Ирины Славиной, совершившей самосожжение у здания МВД в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Комитета против пыток Игорь Каляпин.

«Наверное, все, что сейчас можно сделать, это, внимательно изучив документы из материалов уголовного дела, увидеть, кто инициировал все эти бессмысленные обыски, которые проводились. Оформлено это все, конечно, как некие следственные действия, но на самом деле это все проводилось с целью именно травли. Это неслучайно в 6 утра, с металлорежущим инструментом, под угрозой высаживания двери. А она только свидетель по уголовному делу, так, на всякий случай. Это сопровождение сотрудников СОБРа. В течение нескольких часов у нее забирают все буквально – блокноты, рабочие записи, флешки. Ей запретили вызвать адвоката. Ее просто таким образом лишили возможности заниматься профессиональной деятельностью. Мы пытаемся понять, кто являлся инициатором этого всего. Для меня очевидно, что это не Следственный комитет».

И.Каляпин добавил, что как только станут известны имена причастных, их необходимо придать огласке.

Накануне главный редактор нижегородского издания «Koza.Press» Ирина Славина совершила самосожжение у здания МВД. Самоубийству предшествовала череда преследований, административных штрафов и обыск у журналистки.

Ранее Независимый союз журналистов потребовал возбуждения уголовного дела по статье «доведение до самоубийства». С аналогичной просьбой обратился к Генпрокурору Игорю Краснову главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.