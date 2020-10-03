На Кунцевском кладбище Москвы похоронили неонациста Максима Марцинкевича, известного как «Тесак»

Его нашли в сентябре мертвым в камере челябинского СИЗО. На похороны сегодня пришли несколько тысяч человек, рассказала «Эху Москвы» член СПЧ Ева Меркачева, которая наблюдала за происходившим. Родственники Марцинкевича, по словам Меркачевой, уверены, что его убили, а потом инсценировали самоубийство. Марцинкевич был несколько раз судим, в том числе по обвинению в экстремизме, разбое и хулиганстве.
2020-10-03T14:06:41+03:00
2020-10-03T14:06:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Эксклюзив Эха 14:06, 03 октября 2020
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