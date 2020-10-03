Правительство Петербурга усиливает коронавирусные ограничения в городе

Но пока они носят исключительно рекомендательный характер.

Городская администрация рекомендовала работодателям перевести на удаленку часть сотрудников. Правда Смольный, в отличие от московских властей, не уточняет, какое именно количество работников должно покинуть офисы. Одновременно с этим минимум до начала ноября помощь родителям детей-инвалидов будет оказываться исключительно дистанционно. Также чиновники советуют гражданам старше 65 лет без острой необходимости не покидать квартиры. Губернатор Александр Беглов приказал возобновить работу с волонтерами, которые могут доставлять продукты на дом пенсионерам. В Петербурге продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте. За его соблюдением следят в том числе сотрудники полиции и Росгвардии. Добавлю, из-за карантина по коронавирусу или ОРВИ на дистанционное обучение в Северной столице перевели более пятидесяти классов в 25 школах. При этом всего неделю назад их число было вдвое меньше



В Петербурге за последние сутки выявили более трехсот пятидесяти новых случаев заболевания коронавирусом. Этот показатель растет в городе последние несколько недель.