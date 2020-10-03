СК начал проверку информации о гибели морских животных на Камчатке

В ведомстве говорят, что по предварительным данным, в воды океана попали нефтепродукты и фенолы. Источник утечки неизвестен. В Минобороны настаивают на непричастности Тихоокеанского флота. В командовании Восточного военного округа в свою очередь говорят, что в последнее время не проводили крупных учений, которые могли бы повлиять на экологическую ситуацию в регионе.

Об истинных причинах отравления воды в тихом океане на Камчатке остается только догадываться, сказал «Эху Москвы» руководитель Информационного агентства по Рыболовству Александр Савельев. При этом он отметил, что есть вероятность причастности к этому военных. В данной ситуации, по словам Савельева, очевидно, что ущерб экологии нанесен даже больший, чем в Норильске.



ЧП произошло несколько дней назад. Отдыхающий на пляже вблизи Петропавловская-Камчатского стали жаловаться на проблемы со здоровьем, рассказала в эфире телеканала «Камчатка 1» администратор школы серфинга Snowave Екатерина Дыба.



В Гринписе «Эху Москвы» рассказали, что сейчас на месте проводятся проверки, тот факт, что даже после штормов опасные вещества не вымываются из бухт говорит о том, что где-то вблизи есть их постоянный источник.