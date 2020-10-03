Московскому ночному клубу Gipsy грозит штраф до 500 тыс. рублей

Специалисты городского управления Роспотребнадзора говорят, что обнаружили нарушения требований по профилактике коронавируса. В частности, нарушение социальной дистанции, А также в вопросе проведения дезинфекции, в том числе поверхностей и воздуха. Санитарные власти говорят, что будут и дальше проверять места массового пребывания людей до нормализации эпидемиологической обстановки в городе.