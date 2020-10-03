Азербайджанский МИД призывает иностранных журналистов воздержаться от визитов в зону боевых действий

Или получить официальное разрешение Баку для работы на этих территориях. Во внешнеполитическом ведомстве обвинили Армению в том, что организуя визит журналистов в зону активных боевых действий, Ереван не принимает мер, которые позволили бы отличать работников прессы от военнослужащих. В четверг журналисты Le Monde получили ранения при обстреле с азербайджанской стороны, когда находились в мэрии города Мартуни в Нагорном Карабахе
2020-10-03T13:35:20+03:00
2020-10-03T13:35:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:35, 03 октября 2020
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