Министерство природы Камчатки утверждает, что пляж, где на днях произошла экологическая катастрофа, выглядит чистым

Цвет воды – нормальный, добавили в ведомстве и даже разместили видео, которое сняли в момент проверки. Инспекторы местного природного парка не зафиксировали аномальных отклонений на прибрежной зоне, говорят чиновники. Ранее специалисты гидрометслужбы выявили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа. В социальных сетях появились записи с кадрами множества выброшенных на берег морских животных, однако не известно точно, в какой именно части залива это произошло.



Тихоокеанский флот отрицает причастность к ЧП в районе Петропавловска-Камчатского. В командовании Восточного военного округа утверждают, что в последнее время на военных полигонах полуострова они не проводили крупных учений, которые могли повлиять на экологическую систему региона. Также в этот период не проводились учения кораблей и судов Тихоокеанского флота в акватории Авачинского залива, передает агентство ТАСС. У флота не было и перевозок крупных партий нефтепродуктов в этом районе.

