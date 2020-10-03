Самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Якутске

У него отказал двигатель. Как сказали агентству ТАСС в авиакомпании «Полярные авиалинии», которой принадлежит воздушное судно, никто в результате инцидента не пострадал. О количестве людей на борту пока не говорят. Самолет летел в Якутск из Среднеколымска.

