Президент США Дональд Трамп госпитализирован

О том, что он отправляется на лечение в больницу, Трамп сообщил минувшей ночью: «Спасибо всем огромное за поддержку. Я отправляюсь в госпиталь имени Уолтера Рида. Думаю, что у меня все хорошо, но надо убедиться, что все будет в порядке. У первой леди все хорошо. Так что спасибо большое, я благодарен и никогда этого не забуду».

Напомним, о подтвержденном диагнозе – коронавирус – стало известно накануне. Президент заразился от своей помощницы, у которой болезнь диагностировали ранее. Все последние дни она сопровождала президента на всех мероприятиях.