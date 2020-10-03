Столица непризнанного Нагорного Карабаха Степанакерт снова подвергается обстрелу азербайджанской артиллерии

Утром обстрел возобновился. Были слышны взрывы, один из снарядов упал недалеко от центра города. Пока нет данных о пострадавших или о масштабе разрушений. До этого удалось посмотреть следы вчерашних ударов. Одна из ракет попала в жилой дом. Квартиры верхних этажей полностью Разрушены, погибла женщина 30-40, а один из раненых позже скончался в больнице. Пострадал весь квартал, в котором не осталось ни одного целого стекла — дома, магазины, автомобили. В общей сложности во время обстрелов, которые начались поздним вечером, погибло не менее 4 человек — большинство жителей пострадавших домов находились в убежищах. Новостей с фронта нет, власти непризнанной республики сообщают, что по многим направлениям продолжаются ожесточённые бои.