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13:08, 03 октября 2020

Коммунисты сегодня возложили цветы в память о жертвах событий октября 1993 года

В Москве акция состоялась у Креста защитникам Дома Советов на Краснопресненской.

Вокруг креста толпа — около 200 человек, красные флаги, гвоздики, коммунистическая литература в руках. По левую сторону молодые люди с баннером: «не забудем не простим. Их убил режим Ельцина». По другую сторону — баннер «террор рожден властью в октябре 1993» и фотографии жертв. Неподалеку импровизированный мемориал — из баррикад, ржавых ограждений, булыжников, колючей проволоки, фотография горящего Белого дома. Акция началась с минуты молчания и продолжилась речью депутата Госдумы от КПРФ Владимира Кашина, назвавшего Бориса Ельцина предателем и возложившего на него ответственность за смерть людей и развал страны. Кашина иногда перебивали крики из-за забора, окружающего футбольное поле — там параллельно шла игра. После речи участники памятной акции возложили цветы, красные гвоздики, к кресту. Вскоре начали сворачивать баннеры, но не смотря завершение официальной части, люди не спешили расходиться. Собравшиеся активно обсуждали события тех дней, требовали провести расследование. В основном участники акции — представители старшего поколения, но были и молодые люди.

Часть собравшихся после акции окружила лидера Левого фронта Сергея Удальцова. Он держался на отдалении от мероприятия из-за ограничений в рамкаха наложенного на него административного надзора, а после толпе из нескольких десятков человек рассказывал позицию Левого фронта по поводу предстоящих выборов.

Внимание также обратил на себя пожилой ковиддиседент, громко осуждающий ограничения из-за коронавирсуса и прочие «преступные действия властей». Полицейские следили, чтобы люди не выходили на проезжую часть и иногда просили людей надеть маски.

Напомним, что по разным данным, жертвами событий тех дней, получивших название «черный октябрь», стали порядка 160 человек.



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