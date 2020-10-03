Защита советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова подала жалобу на возбуждение против него уголовного дела о госизмене

Адвокаты утверждают, что постановление ФСБ не конкретно и не содержит необходимых оснований для начала расследования. В частности, как пишет газета «Коммерсантъ», в документе нет ссылок на то, когда и при каких обстоятельствах, по версии следствия, Сафронов, не имевший допуска к гостайне, якобы передавал секретные сведения чешской разведке. Также, рассказал адвокат Иван Павлов, не указано лицо, якобы завербовавшее журналиста газет «Ведомости» и «Коммерсантъ». Наконец, вызвал вопросы и порядок оформления в дело рапорта главы департамента военной разведки: он лег в основу преследования Сафронова.

Ранее советник главы «Роскосмоса» и его защита жаловались на то, что следователь ФСБ отказался знакомить их с материалами, которые он, как утверждается, передал Чехии. По версии следствия, Сафронова чешские спецслужбы завербовали еще в 2012 году, а спустя пять лет, будучи журналистом газеты «Коммерсантъ», он собирал и передавал им данные о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки. При этом в ФСБ утверждали, что дело Сафронова не связано с его журналистской деятельностью.

Сафронов находится в СИЗО «Лефортово» с начала июля, он не признает свою вину и отказывается давать показания до тех пор, пока ему не разъяснять суть претензий. Адвокаты утверждали, что ему предлагали раскрыть свои журналистские источники в обмен на сделку со следствием.