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5 16 6 2012
Эксклюзив Эха 13:04, 03 октября 2020

Стихийное шествие памяти журналиста Ирины Славиной прошло в Нижнем Новгороде

Несколько десятков человек прошли по центру города с цветами и свечами после того, как главный редактор местного интернет-издания Koza.press покончила с собой у здания нижегородского управления МВД.

За сутки до трагедии у Ирины Славиной прошли обыски по делу о нежелательной организации, возбужденное против другого человека. Сама она написала в ФБ, что у нее изъяли компьютеры, телефоны, даже блокноты, фактически лишив возможности работать какое-то время. До этого Ирина Славина и возглавляемое ею издания жаловались на давление властей.

Главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов направил в Генпрокуратуру обращение с просьбой возбудить уголовное дело по статье о доведении до самоубийства журналистки Ирины Славиной. Как пояснил в нашем эфире Алексей Венедиктов, очевидным является факт систематической травли Славиной. «Я приехал ровно для того, чтобы подписать письмо на имя генерального прокурора, дабы он рассмотрел возможность возбудить дело по статье доведение до самоубийства, 110 статья УК. Сейчас письмо ушло в прокуратуру. По делу она шла свидетелем. Следователь Андрей Иванович Шлыков, который признал ее свидетелем, выписал постановление об обыске в жилище без судебного решения. Если генеральный прокурор возбудит уголовное дело, то Шлыков будет вынужден объясняться, почему обыск у свидетеля был в 6 утра, почему 12 человек, включая СОБР, с болгаркой и прочими делами. И, самое главное, УПК дает право участвовать в обыске адвокату, это не было сделано. Судя по тому, что написала Ирина, ей запретили позвонить адвокату», — сказал он. Как уточнил ранее А.Венедиктов, «поводом для проведения проверки служит предсмертная записка, оставленная журналисткой на личной странице в социальной сети Facebook, цитата: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». По словам главного редактора «Эха», генеральный прокурор, как представитель РФ, должен либо подтвердить этот факт. Либо опровергнуть.

Член руководства Независимого профсоюза журналистов Константин Ворович, не сомневается, что Славину спровоцировали на такой шаг. Ворович отметил, что для эффективного расследования необходимо, чтобы все максимально активно присоединялись к требованию тщательного расследования по факту смерти Ирины Славиной.

Основная цель сейчас – понять, кто стоял за бесконечными обысками и травлей журналиста, сказал «Эху Москвы» руководитель Комитета против пыток Игорь Каляпин. Каляпин добавил, что как только станут известны имена причастных, их обязательно стоит опубликовать в Интернете.

Тем временем знакомые главного редактора издания Koza.press начали сбор средств для ее семьи. Об этом на своей странице в Facebook рассказала старший юрист Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова.



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