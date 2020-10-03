Вопрос о дресс-коде для школьниц разделил жителей Франции на два лагеря

Согласно опросу компании Ifop для издания Marianne, большинство французов не готовы к тому, чтобы девушки приходили на уроки в майках на голое тело или коротких футболках. В то же время проще к ситуации относятся люди от 18 до 29 лет. Почти половина высказалась против шорт и мини-юбок. Меньше всего возражений вызвали рваные джинсы – против них менее трети опрошенных.
2020-10-03T12:35:37+03:00
2020-10-03T12:35:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:35, 03 октября 2020
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